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Spor

Kayserispor'da Wilfried Kanga ve İlhan Depe kadroya alınmadı

Kayserispor'un iki yeni transferi Wilfried Kanga ve İlhan Depe, sarı kırmızılı takımın 1-0 kaybettiği Hatayspor maçı kadrosunda yer bulamadı.

IHA09 Kasım 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 12:14
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Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da forvet futbolcusu Wilfried Kanga ile orta saha futbolcusu İlhan Depe maç kadrosuna alınmadı.

Denis Alibec ligde ilk kez ilk 11’de maça çıkarken Sarı Kırmızılı takımda Yaw Ackah, İlhan Parlak ve Aaron Lennon oyuna sonradan dahil oldu. Joseph Attamah oyuna sonradan dahil olurken Emre Demir, Yasir Subaşı, Muğdat Çelik gibi isimler ise yedekler arasında bulunmasına rağmen oyuna girmediler.

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