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Spor

Kayserispor'da Wilfried Kanga'dan sonra antrenör de koronavirüse yakalandı

Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga'dan sonra performans antrenörü Hikmet Yunus Kaya'da da koronavirüs tespit edildi.

IHA14 Kasım 2020 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:33
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Hes Kablo Kayserispor’da atletik performans antrenörü Hikmet Yunus Kaya, koronavirüs salgınına yakalandı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve antrenör Hikmet Yunus Kaya, karantinaya alındı. Hes Kablo Kayserispor’da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da koronavirüse yakalanmıştı.

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