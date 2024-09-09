Kayserispor'da yoğun maç takvimi! 9 günde 3 maç

Süper Lig takımlarından Kayserispor, 9 günde 3 lig maçına çıkacak.

Ligin 5. hafta maçında 15 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, sonrasında erteleme maçında 19 Eylül Perşembe günü Trabzonspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelerek 3 maçlık periyodu tamamlayacak.

Kayserispor, sezonun ilk haftasını BAY geçmiş, ikinci haftada Sivasspor'a sahasında 2-1 mağlup olmuş, üçüncü haftada da deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.