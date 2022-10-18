İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6027
  • EURO
    18,3133
  • ALTIN
    988.245
  • BIST100
    3883.29
Spor

Kayserispor'dan 10 haftada 5 galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

IHA18 Ekim 2022 Salı 09:48 - Güncelleme:
Kayserispor'dan 10 haftada 5 galibiyet
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5'inci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

Taraftarı önünde Galatasaray'ı Mario Gavranovic ve Onur Bulut'un golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 16 puan topladı.

İç sahada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 12 puan topladı. Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray'ı yenerken Trabzonspor'a mağlup oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.