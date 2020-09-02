İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3865
  • EURO
    8,7685
  • ALTIN
    465.886
  • BIST100
    1085.91
Spor

Kayserispor'da 3 ayrılık birden

Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan Mert Kula, Furkan Polat ve Adem Doğan ile yollarını ayırdı.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:07
ABONE OL

Geçen sezon takıma dahil olan Mert Kula ve Furkan Polat ile alt yapıdan A takıma yükselen Adem Doğan, yeni sezonda sarı kırmızılı forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, bu 3 futbolcu ile olan sözleşmesini feshediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş’ın raporu doğrultusunda 3 futbolcuya kulüp bulması söylendi.

Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula, geçen sezon 7 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kez Kayserispor forması giydi ve 1 gole imza attı. 

Furkan Polat ise 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta 155 dakika Kayserispor forması giydi.

Alt yapıdan A takıma yükselen Adem Doğan, geçen sezon 52 Orduspor takımda kiralık olarak oynamıştı. 19 yaşındaki futbolcu, 3 sezondur Kayserispor takımında profesyonel futbolcu olarak bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.