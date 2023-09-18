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Spor

Kayserispor'dan 5'te 5! Toplam 9 puan

Kayserispor bu sezon çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini devm ettiriyor.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Kayserispor'dan 5'te 5! Toplam 9 puan
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Kayserispor, bu sezon mağlup olmayan takımlar arasında yer aldı. Sarı Kırmızılılar, 5 maçt 2 galibiyet 3 beraberlik neticesinde 9 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon geride kalan 5 haftada mağlup olmadı. Lige Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, son oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını 2 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar, Galatasaray, İstanbulspor ve Antalyaspor ile berabere kalırken Samsunspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve 5 haftada 9 puana erişti.

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