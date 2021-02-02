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Spor

Kayserispor'dan 8 transfer, 4 kadro dışı

Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı takımda 2 futbolcuyla yollar ayrılırken, 4 isim ise kadro dışı bırakıldı.

DHA02 Şubat 2021 Salı 12:27 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 12:27
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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 2 stoper, 1 sağ bek, 3 orta saha ve 2 forvet oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında stoper mevkine Uğur Demirok ve Nehuen Paz, sağ beke Ramazan Civelek, orta sahaya Melih Okutan, Besard Sabovic, Karlo Muhar, forvete ise Anton Maglica ve Kevin Luckassen'i transfer etti.

Takıma sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen İlhan Depe TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'a giderken Yaw Ackah ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildi. Kendilerine kulüp bulmaları istenen Manuel Fernandes, Wilfride Kanga, Harrison Manzala ve Muğdat Çelik ise kadro dışı bırakıldı.

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