Kayserispor'dan Beşiktaş'a gözdağı! ''Burası Kayseri''

Ligin 19. haftasındaki Sivasspor maçından önce 4 kez rakiplerine boyun eğen sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-beyazlı ekibi sahasında 4-1 yenerek moral buldu. Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kayseri ekibi, 26 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayseri temsilcisi ligin 20. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçı da kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, AA muhabirine, son haftalarda puan kaybettikleri maçlarda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Takımın ligdeki Sivasspor, Türkiye Kupası'ndaki Antalya galibiyetleriyle havaya girdiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Evimizde oynadığımız Karagümrük maçı hiç aklımıza getirmediğimiz bir sonuçla bitti. Ankaragücü karşısında da çok iyi oynadık ama mağlup olduk. Orada da iyi futbol oynadık. Başkanımız Ali Çamlı takıma ve hocamıza hep güvendi. Daha önümüzde çok üç puan var. Hiç önemli değil. Sivasspor maçını da kaybedebilirdik ama biz inanıyoruz, burada önemli olan şehrin bir bütün olarak Kayserispor'u desteklemesi. Büyüklerimiz bize desteklerini verecekler biz de Kayserispor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız."

Koç, özellikle Sivasspor maçında çok ciddi taraftar desteği gördüklerini, galibiyette bunun büyük rol oynadığını vurgulayarak, Beşiktaş maçında da taraftarın itici güç olacağını kaydetti.

"ÜÇ PUANI ALAN BİZ OLACAĞIZ"

Ligin 20. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Koç, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Rakibimizin büyüklüğünün farkındayız ama burası Kayseri. İyi mücadeleyle üç puanımızı alacağımıza inanıyoruz. Keyifli bir maç bizi bekliyor. Çocuklar inanıyor. O gün bütün taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Tribünde Sivasspor maçındaki gibi bir etki yaratabilirlerse bu maçtan galip ayrılırız. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçların havası farklı oluyor. Büyük takımla oynayacağız ama üç puanı alan biz olacağız."

Kayserispor-Beşiktaş maçı, yarın saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.