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Spor

Kayserispor'dan bu sezon bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üstüne çeken Kayserispor, Konyaspor maçında bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez üst üste maç kaybetti.

IHA26 Aralık 2023 Salı 10:29 - Güncelleme:
Kayserispor'dan bu sezon bir ilk!
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon ilk kez üst üste oynadığı iki maçtan puansız ayrıldı.

Ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkışa imza atan Kayserispor, sonrasında oynadığı iki maçtan puan alamadı. Hafta içi sahasında lig lideri Fenerbahçe'ye kaybeden Kayserispor, hafta sonu da Konyaspor'a deplasmanda mağlup oldu. Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybeden Kayserispor 29 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, geride kalan 18 haftada Galatasaray, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından sonra ilk kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.

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