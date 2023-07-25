İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9768
  • EURO
    29,7871
  • ALTIN
    1695.99
  • BIST100
    6691.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan Çağdaş Atan açıklaması! ''Haberler camiamızı yıpratıyor
Spor

Kayserispor'dan Çağdaş Atan açıklaması! ''Haberler camiamızı yıpratıyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan'ın istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin olarak, 'Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir' dedi. Çağdaş atan hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Koç, 'Hocamızın istifa ettiği yöndeki haberler camiamızı yıpratıyor' dedi.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 12:36 - Güncelleme:
Kayserispor'dan Çağdaş Atan açıklaması! ''Haberler camiamızı yıpratıyor
ABONE OL

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koç, "Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Hocamızın istifa ettiği yöndeki haberlerin camiamızı yıprattığını belirtmek isterim, kimsenin bu habere sevineceğini düşünmüyorum ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım, mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil. Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz. Ama verdiğimiz sözlerinde arkasındayız, transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.