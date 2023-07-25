Kayserispor'dan Çağdaş Atan açıklaması! ''Haberler camiamızı yıpratıyor

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koç, "Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Hocamızın istifa ettiği yöndeki haberlerin camiamızı yıprattığını belirtmek isterim, kimsenin bu habere sevineceğini düşünmüyorum ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım, mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil. Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz. Ama verdiğimiz sözlerinde arkasındayız, transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir" dedi.