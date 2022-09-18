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Spor

Kayserispor'dan deplasman siftahı

Yukatel Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Hatayspor'u yenerek elde etti.

IHA18 Eylül 2022 Pazar 10:07 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 4-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Hatayspor'u Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci ve Mario Gavranovic'in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkarttı.

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 Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.

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