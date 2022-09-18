Kayserispor'dan deplasman siftahı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 4-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Onur Bulut: A Milli Takım'a seçildiğime inanamıyorum
Hatayspor'u Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci ve Mario Gavranovic'in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkarttı.
Berna Gözbaşı: Çok iyi gidiyoruz, Allah nazardan saklasın
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.