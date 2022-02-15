İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6465
  • EURO
    15,5075
  • ALTIN
    811.809
  • BIST100
    2030.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan geleceğe yatırım, Arif Kocaman'dan 4 yıllık imza
Spor

Kayserispor'dan geleceğe yatırım, Arif Kocaman'dan 4 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig'de 10'uncu sırada yer alan, Türkiye Kupası'nda da tur atlayarak kupayı hedefleyen Yukatel Kayserispor, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken, geleceğe de yatırım yaptı.

DHA15 Şubat 2022 Salı 15:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 15:42
ABONE OL

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ve Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katarak önemli transfer hamlelerinde bulunan Kayserispor, TFF 2'nci Lig ekibi Sakaryaspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Arif Kocaman'ı da transfer etti. Özellikle başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımda görmek istediği ve takip ettikleri genç futbolcu Sakaryaspor'da 2'si Türkiye Kupası, 1'i lig olmak üzere 3 maç forma giydikten sonra Süper Lig'e transfer oldu.

Genç stoper, devre arasında Kayserispor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.