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Spor

Kayserispor'dan hayati 3 puan!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ev sahibi Kayserispor 2-0'lık galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. Maç öncesinde son sırada yer alan Kayserispor 1 basamak yükselerek 17. sıraya yükseldi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 20:29
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Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Artem Kravets kaydetti.

Son 5 maçında 3. galibiyetini alan Kayserispor, 25 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.

Kayserispor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kaısmpaşa'yı ağırlayacak.

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