Kayserispor'dan hayati 3 puan!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Artem Kravets kaydetti.
Son 5 maçında 3. galibiyetini alan Kayserispor, 25 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.
Kayserispor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kaısmpaşa'yı ağırlayacak.