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Spor

Kayserispor'dan Hikmet Karaman açıklaması

Yukatel Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman'a güvendiklerini söyledi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:23
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman'a güvendiklerini ve başarının çok yakın olduğunu söyledi.

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman ve ekibiyle daha önce de çalıştığını anımsattı.

Deneyimli teknik adamın futbol camiasında kendisini kanıtlamış biri olduğunu vurgulayan Çamlı, "Hikmet hocanın futbol bilgisine çok güveniyorum. Bu iş bir motivasyon işi. Bizim de bu motivasyonu yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

Çamlı, Karaman ve yönetim hakkında yapılan eleştirileri de anlayışla karşıladıklarını ancak olumlu eleştirilerin takıma katkı sağlayacağını kaydetti.

Yapıcı eleştirinin önemine değinen Çamlı, "Biz, eleştirilerden de bir şeyler alıp, Kayserispor'u artık küme düşme hattından uzak tutmak için en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Teknik heyetin de yönetim olarak bizim de ortak düşüncemiz bu. Bütün gayretimiz, çabamız bunun için. Ama şundan emin olun ki bu takım çok iyi olacak. Bu takım çok iyi şeyler başaracak." ifadelerini kullandı.

Çamlı, Kayserispor'da daha önceki dönemlerde de görev yaptığını ve bu dönemde Türkiye Kupası ve UEFA İntertoto Kupası kazandıklarını hatırlattı.

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