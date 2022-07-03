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Spor

Kayserispor'dan kadın taraftarlara ücretsiz kombine bilet

Kayserispor Kulübü, Pazartesi satışa sunacağı kombine biletlerini kadın taraftarlara ücretsiz, öğrencilere ise yüzde 50 indirimli verecek.

IHA3 Temmuz 2022 Pazar 12:00 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor, yeni sezonda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine biletleri, Pazartesi günü satışa çıkaracak. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen kombine biletler, bu sezon kadın taraftarlara ücretsiz, öğrenci taraftarlara ise yüzde 50 indirimli verilecek.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Yukatel Kayserispor'umuzun 2022-2023 sezonu için geçerli olacak kombineleri Pazartesi saat 14:00'te satışa çıkıyor. Kadın taraftarlarımız, vizesi güncel olan Passolig kartlarına ücretsiz olarak kombinelerini tanımlatabilirler. 2021-22 sezonunda kombine sahibi olan tüm taraftarlarımız, yeni sezonda kombinelerini hangi tribünler alırlarsa alsınlar yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Üniversite dahil tüm öğrencilere, öğrenci belgelerini ibraz etmek koşuluyla yeni sezonda kombinelerini hangi tribünden alırlarsa alsınlar yüzde 50 indirim uygulanacaktır" denildi.

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