İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3946
  • EURO
    8,736
  • ALTIN
    459.728
  • BIST100
    1083.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan koronavirüs açıklaması
Spor

Kayserispor'dan koronavirüs açıklaması

Hes Kablo Kayserispor takımının covid-19 virüs test sonuçları negatif çıktı.

IHA03 Eylül 2020 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 09:09
ABONE OL

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, koronavirüs testinden geçti. Sarı Kırmızılı kulüpten test sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde en son geçen hafta 26 Ağustos 2020 tarihinde covid-19 testi yapılmıştır ve bu testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Şu anda herhangi bir pozitif sonuç bulunmamaktadır. Haftalık rutin kontrol covid-19 testlerimiz yarın yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.