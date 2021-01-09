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Spor

Kayserispor'dan kritik 3 puan! 2'de 2 yaptı

Süper Lig'de 18. haftasında Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:20
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Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada kendi kalesine Semih Kaya kaydetti.

Kayserispor, 9. dakikada Denis Alibec'le kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Kayserispor, 16 puanla 18. sırada yer aldı. Üst üste 4 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

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