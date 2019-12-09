Kayserispor'dan kritik galibiyet
Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bernard Mensah'ın asistinde Artem Kravets kaydetti.
Bu galibiyetle Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren İstikbal Mobilya Kayserispor, 14. maçlar sonunda 2. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.
Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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