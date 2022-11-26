İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
Spor

Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısında Onur Bulut ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Kayserispor'dan açıklama yapıldı.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki!
ABONE OL

Yukatel Kayserispor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Onur Bulut ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında Kayserisporlu Onur Bulut'a yönelik, "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim" sözlerine Kayserispor'dan tepki geldi. Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de göz ardı eden bu davranışın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.