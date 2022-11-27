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Spor

Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki! ''Hukuka aykırıdır''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Onur Bulut hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

AA27 Kasım 2022 Pazar 00:39 - Güncelleme:
Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki! ''Hukuka aykırıdır''
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Yukatel Kayserispor, futbolcuları Onur Bulut'un transferiyle alakalı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamasına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Onur Bulut'un Kayserispor'la olan sözleşmesinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını Sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini Sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz.

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