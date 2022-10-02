İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2022 Pazar / 7 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan sert tepki! ''Trabzonspor'a çok yakışıyor, onların anladığı futbol dili bu''
Spor

Kayserispor'dan sert tepki! ''Trabzonspor'a çok yakışıyor, onların anladığı futbol dili bu''

Kayserispor Yöneticisi Ali Çamlı, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamada bordo mavili kulübe ve hakem Ümit Öztürk'e yönelik sert sözler sarf etti.

IHA2 Ekim 2022 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Kayserispor'dan sert tepki! ''Trabzonspor'a çok yakışıyor, onların anladığı futbol dili bu''
ABONE OL

Yukatel Kayserispor Yöneticisi Ali Çamlı, 2-1 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında hakem Ümit Öztürk'ün yönetimini eleştirdi. Hakem Ümit Öztürk'ün verdiği penaltı kararı öncesinde Onur Bulut'a faul yapıldığını, hakemin bunu görmezden gelerek VAR'ın uyarısı ile penaltı kararı verdiğini söyledi. Ali Çamlı; "Hakem Ümit Öztürk, üstlendiği görevi yerine getirdi. Kayserispor'un 3 puanı gaspedildi. Futbol sahalarında bu şekilde puan almak talep etmem açıkçası. Kayserispor olarak hiç talep etmem. Trabzonspor'a çok yakışıyor. Seyircisiyle, yaptıkları çirkinlikle, sahaya attıkları patlayıcılarla devam etsinler. Onların anladığı futbol dili bu. Bizim anladığımız futbol dili bu değil. Hakem odasına girip hakemlere teşekkür ettim. Bazen hata olabileceğini de söyledim" dedi.

Uzun süre Trabzonspor maçlarına gönderilmeyen bir hakemin bu maça verilmesinin talihsizlik olduğuna dikkat çeken Ali Çamlı; "Sahada ter döken çocukların hakkının gasp edilmesi vicdanları sızlatıyor. Gerçekten Kayserispor, çok büyük özveriyle buralara geliyor. Ama yanlış bir düdük var. Penaltıdan önce faul var. Önce faulü çalacak sonra penaltıya bakacak" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.