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Spor

Kayserispor'dan, son 5 yılın en iyi başlangıcı

Spor Toto Süper Lig'e dolu dizgin devam eden Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan önderliğinde son 5 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı. İşte detaylar...

IHA28 Ekim 2022 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Kayserispor'dan, son 5 yılın en iyi başlangıcı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Sarı kırmızılılar, 11 haftada 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sportif olarak son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Geride kalan 4 sezonun ilk 11 haftasında 7,9,12 ve 14 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu sezon oynadığı 11 maçta 19 puan toplamayı başardı.

İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Hatayspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp Ümraniyespor ile berabere kalarak 19 puan toplayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.

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