Kayserispor'dan, son 5 yılın en iyi başlangıcı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Sarı kırmızılılar, 11 haftada 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sportif olarak son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Geride kalan 4 sezonun ilk 11 haftasında 7,9,12 ve 14 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu sezon oynadığı 11 maçta 19 puan toplamayı başardı.

İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Hatayspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp Ümraniyespor ile berabere kalarak 19 puan toplayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.