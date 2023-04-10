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Spor

Kayserispor'dan transfer açıklaması

Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-1 yenen Kayserispor'da basın sözcüsü Samet Koç

10 Nisan 2023 Pazartesi 19:31 - Güncelleme:
Kayserispor'dan transfer açıklaması
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, gelecek sezon için hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Transfer tahtasını açacağız" dedi.

Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Özellikle üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı. Bunun süresi de vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, kupadan elendik. Bu manada lige tutunmak için çok önemli bir maçtı. Ümraniyespor'u da biliyorsunuz ligde kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Samet Koç transfer tahtasının sorulmasına ise, "Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor'un şanına yakışır transferleri de yapacağız." yanıtını verdi.

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