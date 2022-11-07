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Spor

Kayserispor'dan üçüncü deplasman zaferi

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon üçüncü deplasman galibiyetini Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek aldı.

IHA7 Kasım 2022 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Kayserispor'dan üçüncü deplasman zaferi
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1lık sonuçla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Gaziantep FK'yi Olivier Kemen ve Ramazan Civelek'in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Bu sezon üçüncü deplasmanda galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.

Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 3 maçta rakip filelere 7 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Kayserispor'un deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:

7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

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