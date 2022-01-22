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Spor

Kayserispor'dan yeni uygulama! Gol atan futbolcunun forması Store'da

Yukatel Kayserispor Kulübü, lig maçlarında gol atan futbolcuların imzalı formasını Kayserispor Store'da satışa çıkarıyor.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:22
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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, taraftarların resmi ürünlerin satıldığı mağazaya daha fazla ilgi göstermesi için yeni bir uygulama başlattı. Artık her maçta gol atan futbolcunun imzalı forması Kayserispor Store'da satışa çıkarılacak. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Store Sorumlu Yöneticisi Ali Kaynar; "Gol atan futbolcunun formasını hazırlıyoruz ve bunu satışa çıkarıyoruz. Kulübümüze destek amaçlı bu formaları 2 bin TL'den satmayı planlıyoruz ve sattık da. Bu rakam bedel değil, kulübe destek" dedi.

Yeni transferlerin formalarını da hazırladıklarını ve satışa çıkardıklarını ifade eden Ali Kaynar, "Yeni gelen futbolcularımızın formaları da hazır. Store'daki ürün sayısı artacak. Sadece forma ve polar olarak kalmayacak. Taraftarlarımız bundan sonra gönül rahatlığıyla Store'dan alışveriş yapabilecekler. Kayserispor'un mağazasını daha iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerini kurdu.

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