26 Ağustos 2025 Salı
  • Kayserisporlu Bilal Bayazıt ''dalya'' dedi
Spor

Kayserisporlu Bilal Bayazıt ''dalya'' dedi

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazıt; Galatasaray maçında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

26 Ağustos 2025 Salı 11:01
Kayserisporlu Bilal Bayazıt ''dalya'' dedi
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Kayserispor; sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk on birde başlayan ve 90 dakika sahada kalan kaleci Bilal Bayazıt, sarı kırmızılı formayı ilk kez 2021-2022 sezonunda giydi. 26 yaşındaki kaleci; Kayserispor forması altında Süper Lig'de 97 ve Türkiye Kupası'nda da 3 kez mücadele etti.

Galatasaray maçı öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; sarı kırmızılı takımda 100. maçına çıkan oyuncusu Bilal Bayazıt'a üzerinde ismi yazılı 100 numaralı forma ile plaket hediye takdim etti.

