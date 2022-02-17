Kayserisporlu futbolculardan taraftara mesaj

IHA 17 Şubat 2022 Perşembe 12:18 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:18

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Cumartesi günü sahasında Giresunspor ile oynayacağı müsabakada taraftarından tam destek görmek istiyor. Sarı Kırmızılı takım futbolcuları, kısa videolar eşliğinde taraftarı maça davet etti. 'Haydi Kayseri maça. 38 puan için' sloganı ile paylaşılan videoda takım oyuncuları İlhan Parlak, Uğur Demirok, Gustavo Campanharo, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Bilal Bayazit ve Mame Thiam, taraftarları maça davet etti.

Kayserispor ile Giresunspor arasındaki Süper Lig maçı, Cumartesi günü Kadirk Has Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.