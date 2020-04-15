Kayserisporlu Lung'un büyük hasreti

IHA 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51

Rumen kaleci Silviu Lung, koronavirüs kurbanı oldu. Kayseri’de nişanlısı Filip Roxana ile birlikte yaşayan kaleci Lung, bu aralar aile hasreti içerisinde. Eğitimine devam ettiği okulda sınava girmek için Romanya’ya giden Filip Roxana’nın koronavirus salgınından ötürü tekrar Türkiye’ye dönememesinden ötürü kaleci Lung, büyük özlem duyuyor. Futbolu ve taraftarı özlediğini de dile getiren Kayserispor kalecisi Silviu Lung, "Her ne kadar süreç sıkıcı olsa da spor yapıyorum. Havuzda vakit geçiriyorum. Bir şekilde güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu süreçte ailemi özledim. Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim" dedi.

Lung, Kayseri’ye alıştığını Kayseri yemeklerini sevdiğini ifade ederek "Yemek yemeyi seviyorum. Yapmayı da deniyorum. Kıymalı, Mantı, Kebap, Sarma ve Kuzu Pirzola çok beğeniyorum. Kıymalı en çok sevdiğim yemeklerin başında geliyor" dedi.