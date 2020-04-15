İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8811
  • EURO
    7,5048
  • ALTIN
    380.477
  • BIST100
    96271.8
Spor

Kayserisporlu Lung'un büyük hasreti

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, uzun süredir ailesinden ve nişanlısından ayrı kalmanın hasreti içerisinde.

IHA15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51
ABONE OL

Rumen kaleci Silviu Lung, koronavirüs kurbanı oldu. Kayseri’de nişanlısı Filip Roxana ile birlikte yaşayan kaleci Lung, bu aralar aile hasreti içerisinde. Eğitimine devam ettiği okulda sınava girmek için Romanya’ya giden Filip Roxana’nın koronavirus salgınından ötürü tekrar Türkiye’ye dönememesinden ötürü kaleci Lung, büyük özlem duyuyor. Futbolu ve taraftarı özlediğini de dile getiren Kayserispor kalecisi Silviu Lung, "Her ne kadar süreç sıkıcı olsa da spor yapıyorum. Havuzda vakit geçiriyorum. Bir şekilde güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu süreçte ailemi özledim. Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim" dedi.

Lung, Kayseri’ye alıştığını Kayseri yemeklerini sevdiğini ifade ederek "Yemek yemeyi seviyorum. Yapmayı da deniyorum. Kıymalı, Mantı, Kebap, Sarma ve Kuzu Pirzola çok beğeniyorum. Kıymalı en çok sevdiğim yemeklerin başında geliyor" dedi.

65 yaş üstündeki çiftçinin yardımına jandarma yetişti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.