Kayserispor'u evinde 3-1 yenen Ankaragücü, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Ankaragücü, Kayserispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ankaragücü ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ev sahibi Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 15. dakikada El Kabir, 27. dakikada Ricardo Faty, 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Kayserispor'un karşılaşmadaki golünü ise 57. dakikada penaltıdan Tjaronn Chery attı. Konuk ekipte 75. dakikada Jean Armel Kana-Bıyık kırmızı kart gördü. Kana Bıyık, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de puanını 19'a çıkarmayı başardı. Kayserispor ise ligde 12 puanda kaldı.

Ankaragücü, ligde gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.