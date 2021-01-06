Kayserispor'un 3 puan hasreti Denizli'de sona erdi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor maçı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü Pedro Henrique attı.
Süper Lig'de 11 maç sonra galip gelen sarı kırmızılı takım puanını 13'e yükseltti ve düşme hattındaki rakibi Denizlispor'la puanını eşitledi.
12. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
19. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kontrol etti.
21. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sol çaprazdan yaptığı ortada Pedro Henrique, çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1
26. dakikada Lopes'in ceza sahasının önünden çektiği şutta top, kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Topu önünde bulan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)
51. dakikada ceza sahası içindeki Lennon'un vuruşunda, kaleci Pantilimon gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
65. dakikada Sagal'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.
69. dakikada Avramovski, ceza sahası sol çaprazından yerden şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'un uzanarak son anda çeldiği topu, Bergdich kornere attı.
85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mesanovic'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.
90+1. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası Rodallega'nın rakip yarı alanın ortalarından şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz (Dk. 72 Sacko), Özer Özdemir (Dk. 46 Dossevi), Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Pedro Henrique (Dk. 90 İlhan Parlak), Avramovski (Dk. 76 Fernandes), Lennon (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Alibec (Dk. 82 Kanga)
Gol: Dk. 21 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Alibec, Dk. 35 Pedro Henrique, Dk. 54 Ackah, Dk. 72 Avramovski, Dk. 86 Doğan Alemdar, Dk. 90+2 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 34 Muhammet Özkal, Dk. 62 Fabiano (Yukatel Denizlispor)