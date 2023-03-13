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Spor

Kayserispor'un Antalya kabusu

Yukatel Kayserispor, Süper Lig maçlarında Antalyaspor ile Antalya'da oynadığı 15 maçta hiç kazanamadı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Kayserispor'un Antalya kabusu
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı Süper Lig maçlarında hiç kazanamadı. Akdeniz ekibi ile bugüne kadar deplasmanda 15 kez Süper Lig maçında karşılaşan Kayserispor, 10 kez mağlup olurken 5 beraberlik alabildi.

Kayserispor, Antalya'da oynanan 15 maçta rakibine 10 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. İki takım arasında Antalya'da oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri ise şu şekilde;

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

2021/2022 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2022/2023 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

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