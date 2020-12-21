Kayserispor'un Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

IHA 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:12

Süper Lig’in 13.haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da kaleci İsmail Çipe ile forvet Wilfried Kanga kadroya alındı.

Bugün akşam Antalya’da oynanacak müsabakada için son idmanını dün yapan ve akşam saatlerinde Antalya’ya giden sarı kırmızılı takım kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba sakatlıkları süren kaleci Silviu Lung, Yasir Subaşı, İlhan Depe, Ömer Uzun ve Harrison Manzala’yı Antalya’ya götürmedi.

Sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Gustavo Campanharo’nun da yeraldığı Kayserispor kafilesinde şu isimler var:

İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Abdülkadir Taşdan, Adem Doğan, Emre Demir, Yaw Ackah, Muğdat Çelik, Gustavo Campanharo, Oğuzhan Çapar, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Wilfried Kanga, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Aziz Behich, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic, Joseph Attamah, Aaron Justin Lennon, Manuel Ferhandes, Pedro Henrique, Denis Alibec