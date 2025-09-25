İSTANBUL 25°C / 19°C
Spor

Kayserispor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyet hasreti 6 yıla çıktı

Kayserispor, Süper Lig serüveninde Beşiktaş'ı 6 sezondur mağlup edemiyor. Sarı kırmızılılar, en son 2019-2020 sezonunda İstanbul ekibini mağlup etmişti.

25 Eylül 2025 Perşembe 09:44
Kayserispor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyet hasreti 6 yıla çıktı
Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-0 yenik ayrılan Kayserispor, rakibine karşı uzun süredir üstünlük kuramıyor.

Son olarak 2019-2020 sezonunda sahasında 3-1'lik galibiyet alan sarı kırmızılılar, bu maçtan sonra oynadığı 12 maçta kazanamadı. 10 müsabakadan yenik ayrılan Kayserispor, 2 maçta da berabere kaldı. Kayserispor, rakibine karşı en farklı yenilgisini 4-0 ile alırken, 7 maçta Beşiktaş'a gol atma başarısı gösteremedi.

Kayserispor; sahasında ise son 6 sezondur Beşiktaş'ı mağlup edemedi. Sarı kırmızılılar, bu 6 maçta 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

