İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'un bileği 4 maçtır bükülmüyor
Spor

Kayserispor'un bileği 4 maçtır bükülmüyor

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında mağlup olmadı.

IHA21 Aralık 2025 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Kayserispor'un bileği 4 maçtır bükülmüyor
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Kayserispor; bu süreçte aldığı sonuçlarla hem puan hanesini artırdı hem de ligde kalma yolunda moral buldu. Teknik heyet ve futbolcular, yakalanan bu yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken, camiada da umutlar yeniden yeşerdi. Kayserispor, sahasında oynadığı ve 3-0 kaybettiği Gaziantepspor maçı sonrası çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik elde ederek 6 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılılar, 4 maçlık serüvende Rizespor'u 1-0 mağlup ederken Eyüpspor ile 1-1, Alanyaspor ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.