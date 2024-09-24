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Spor

Kayserispor'un bu sezon ligde galibiyeti yok

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşan Kayserispor, 3 golle mağlup olurken bu sezon henüz galibiyet alamadı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 09:25 - Güncelleme:
Kayserispor'un bu sezon ligde galibiyeti yok
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, henüz galibiyet alamadı. Ligin ilk haftasını BAY olarak geçen sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 5 maçta da galibiyet alamadı. 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Kayserispor, topladığı 3 puanla 17. sırada yer aldı.

Küme düşme hattından çıkmayı henüz başaramayan Kayserispor, sahasında Sivasspor'a ve deplasmanda Göztepe'ye mağlup olurken Konyaspor, Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarından beraberlikler ile ayrıldı.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 maçta rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

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