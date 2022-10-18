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Spor

Kayserispor'un en golcü ismi Mario Gavranovic

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 4. golünü attı. Gavranovic sarı kırmızılı takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.

IHA18 Ekim 2022 Salı 09:18 - Güncelleme:
Kayserispor'un en golcü ismi Mario Gavranovic
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Mario Gavranovic, Yukatel Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Galatasaray maçında da golünü attı. Müsabakanın 22. dakikasında Olivier Kemen'ın pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 4. golüne ulaştı.

İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor, Hatayspor ve Trabzonspor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 82. dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Takımın en golcü ismi olan Mario Gavranovic, 9 maçta 4 gol kaydetti.

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