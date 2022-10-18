Kayserispor'un en golcü ismi Mario Gavranovic

Mario Gavranovic, Yukatel Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Galatasaray maçında da golünü attı. Müsabakanın 22. dakikasında Olivier Kemen'ın pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 4. golüne ulaştı.

İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor, Hatayspor ve Trabzonspor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 82. dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Takımın en golcü ismi olan Mario Gavranovic, 9 maçta 4 gol kaydetti.