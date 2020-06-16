Kayserispor'un Fenerbahçe serisi sona erdi

IHA 16 Haziran 2020 Salı 10:40 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:40

Süper Lig maçlarında Fenerbahçe’ye 3 maçtır mağlup olmayan Hes Kablo Kayserispor, 2 dakikada yediği 2 golle yenildi. Süper Lig’in 27. haftasının açılış maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini bir kez daha mağlup etmeye yakınken 2 dakika içerisinde yediği 2 golle mağlup oldu.

Fenerbahçe’ye karşı son oynadığı maçlarda üstünlük kurmayı başaran sarı kırmızılı takım, Süper Lig’de oynanan son 7 müsabakada sadece 1 kez yenilmişti. Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 3 maçını kazanmayı başarırken İstanbul’da oynadığı son 3 maçta da 1 galibiyet 2 beraberlik elde eden Kayserispor, Süper Lig’in 27.haftasında 2-1 yenilen taraf oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’de oynanan son 8 maç ve neticeleri şu şekilde:

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3