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Spor

Kayserispor'un genç yeteneği Hayrullah Erkip Beşiktaş'a imza attı

Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu.

DHA25 Eylül 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:52
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Yukatel Kayserispor'un U19 oyuncusu Hayrullah Erkip, bu sezon Doğan Alemdar ve Emre Demir'den sonra Kayserispor alt yapısından yetişip başta takıma transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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