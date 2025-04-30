İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5036
  • EURO
    43,9533
  • ALTIN
    4061.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon

Kayserispor forması altında bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan isim 7 golle Duckens Nazon oldu.

IHA30 Nisan 2025 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon
ABONE OL

Süper Lig'de bulunan Kayserispor, geride kalan 33 haftada 31 müsabakaya çıktı. 10 galibiyet 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, rakip ağlara 39 gol atarken takımın en golcü ismi Duckens Nazon oldu.

Nazon, sarı kırmızılı forma altında 7 gole imza koydu. Bahoken ile Cardoso 5'er gol atarken takımdan ayrılan Boa Morte'nin 4, Carlos Mane ile Kartal Kayra Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek ve Talha Sarıarslan 2'şer gol atarken, Arif Kocaman, Ali Karimi, Attamah, Mehdi Bourabia, Kolovetsios, Djiku (Fenerbahçe - kendi kalesine) da birer gol ile skora katkı sağladılar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.