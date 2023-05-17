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Spor

Kayserispor'un hedefi 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, kazanarak puanını 52'ye yükseltmek istiyor.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Kayserispor'un hedefi 3 puan
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Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puan almayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçını kazanarak 3 puan almak istiyor. Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji stadında oynanacak mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, galibiyet almak hedefinde.

Ligin 35. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da moraller yerinde. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Kayserispor sahasında Alanyaspor'u mağlup ederek 49 olan puanını 52'ye yükseltmek amacında.

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