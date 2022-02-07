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Spor

Kayserispor'un hedefi Avrupa kupaları

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade ederek, 'Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 09:58 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:58
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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında takımın daha üst mertebelerde olacağını ifade etti. Başkan Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada "Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük Kayserispor ailesi dikkat ederseniz Hatayspor maçından sonra Yukatel Kayserispor hesaplarında #Kayserispor2023 hastagi açtık. Cumhuriyetimizin 100. yılında son 3 sezondan beri verdiğimiz büyük emeklerin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Taraftara da seslenen Başkan Gözbaşı, "Bu sezon ligi ilk 10 içinde bitirip gelecek sezon hayalimizdeki Kayserispor'u izletmek, Avrupa'ya yol almak için şimdiden çalışıyoruz. Bizi bu yolda yalnız bırakmayın. Tribünleri tıklım tıklım doldurun. Çok iyi bir takımımız oldu. Biz daha da önemlisi bir aile olduk" cümleleri paylaştı.

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