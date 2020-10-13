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Spor

Kayserispor'un iç saha maçlarında stada 275 taraftar alınacak

Hes Kablo Kayserispor'un iç saha maçlarında localarda 275 kişi olacak.

IHA13 Ekim 2020 Salı 09:25 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:25
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Hes Kablo Kayserispor’un iç saha maçlarında localara alınacak seyirci sayısı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig maçlarında locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınması yönündeki kararı üzerine Kayseri Kadir Has stadına kaç seyirci alınacağı belli oldu.

Kayseri Kadir Has Stadı’nda bulunan 51 locaya 550 olan kapasitesinin yarısı kadar, 275 seyirci alınacak. Bu çerçevede Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor arasında ligin 5.haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak müsabakayı iki kulüp yöneticileri, basın mensupları, stat görevlileri haricinde 275 kişi locadan izleyebilecek.

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