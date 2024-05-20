Kayserispor'un iç saha performansı! 19 maçta 6 galibiyet

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada oynadığı 19 maçta 26 puan topladı. Rakiplerine karşı 6 kez kazanan, 8 kez berabere kalan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip filelere 25 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Kayserispor'un sahasında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle;

"Kayserispor-Galatasaray 0-0

Kayserispor-Samsunspor 2-1

Kayserispor-Gaziantep FK 2-0

Kayserispor-Başakşehir 0-0

Kayserispor-Ç.Rizespor 3-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-0

Kayserispor-Adana DS 1-1

Kayserispor-Pendikspor 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe 3-4

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Kayserispor-İstanbulspor 0-1

Kayserispor-Antalyaspor 1-1

Kayserispor-Beşiktaş 0-0

Kayserispor-Ankaragücü 3-2

Kayserispor-Hatayspor 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 0-2

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-2

Kayserispor-Konyaspor 2-2."