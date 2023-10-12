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Spor

Kayserispor'un iç sahada bileği bükülmüyor

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı kırmızılı ekip 8 haftada 10 puan topladı.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Kayserispor'un iç sahada bileği bükülmüyor
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Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Kayserispor, iç sahada yenilmeyen ekipler arasında yer aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 8 haftada sahasında yenilgi yüzü görmeyen ekipler arasında boy gösterdi. 8 maçta topladığı 10 puanla 10. sırada bulunan sarı kırmızılılar, sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kalan, Samsunspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden Kayserispor, sahasında 8 puan topladı. Deplasmanda İstanbulspor ve Antalyaspor ile berabere kalan sarı kırmızılılar, Beşiktaş ve Ankaragücü maçlarında da mağlup oldu.

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