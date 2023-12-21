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Spor

Kayserispor'un iç sahadaki yenilmezlik serisi dün akşam bitti

Kayserispor dün akşam Fenerbahçe ile oynadığı maçı 4-3'lük skorla kaybetti ve iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Kayserispor'un iç sahadaki yenilmezlik serisi dün akşam bitti
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Trendyol Süper Lig'de 17. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un sahasındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezona iç sahada Galatasaray maçıyla başlayan Kayseri temsilcisi, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Ligin 3. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor'u 9. haftanın açılış maçında 3-1 mağlup eden Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'la 13. haftada 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, 15. haftada evindeki karşılaşmada Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Ligin 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında da dirençli bir oyun sergileyen Kayserispor, 3-1 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sahasındaki yenilmezlik ünvanını Fenerbahçe karşısında yitirmiş oldu.

Kayserispor, iç saha maçlarında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı.

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