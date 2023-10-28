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Spor

Kayserispor'un ilk deplasman galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası oynanırken Kayserispor, Hatayspor karşısında aldığı üç puanla bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti sevinci yaşadı.

IHA28 Ekim 2023 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Kayserispor'un ilk deplasman galibiyeti
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki dördüncü galibiyetini alırken deplasmanda ise ilk kez kazandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini alan sarı kırmızlılar puanını 16'ya çıkarttı. Atakaş Hatayspor'u Burak Bekaroğlu ve Boa Morte'nin golleri ile yenen Kayserispor 10. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sarı kırmızılı takım ligde 10. hafta sonunda 16 puan topladı. Kayserispor ligin 11. haftasında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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