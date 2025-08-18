İSTANBUL 30°C / 21°C
  Kayserispor'un ilk golü Miguel Cardoso'dan
Kayserispor'un ilk golü Miguel Cardoso'dan

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lık beraberlikle ayrılan Kayserispor'un yeni sezondaki ilk golünü Miguel Cardoso kaydetti.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:00
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lık beraberlikle ayrılan Kayserispor ilk puanını aldı. Sarı kırmızılı takımın yeni sezondaki ilk golünü ise Portekizli oyuncu Miguel Cardoso kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2025-2026 sezonun ilk golünü Miguel Cardoso attı. Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, müsabakanın 68. dakikasında Aaron Opoku'nun pasında topu ağlara gönderdi ve hem ilk golünü attı hem de takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetmiş oldu.

90 dakika sahada kalan Miguel Cardoso; oynadığı futbolla beğeni kazanırken Portekizli oyuncu 2024-2025 sezonunda da ilk golü kaydeden isim olmuştu.

