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Spor

Kayserispor'un mağlubiyet sayısı 12'ye çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilen Kayserispor, bu sezon 12. kez mağlubiyet aldı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Kayserispor'un mağlubiyet sayısı 12'ye çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçta 12. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, deplasmanda dün lider Galatasaray ile karşılaştı ve mücadeleyi 6-0 mağlup noktaladı. Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 12. yenilgisini alan sarı kırmızılılar, haftayı 44 puanla noktaladı.

Sarı kırmızlılar, 12 mağlubiyetin 5'ini iç sahada alırken 7'ini ise deplasmanlarda aldı. Kayserispor'un bu sezon yaşadığı mağlubiyetler ise şu şekilde:

1. Hafta Beşiktaş 1-0

3. Hafta Başakşehir 2-0

5. Hafta Fenerbahçe 2-0

8. Hafta Trabzonspor 2-1

14. Hafta Konyaspor 2-1

16. Hafta Alanyaspor 3-1

17. Hafta Karagümrük 4-2

18. Hafta Ankaragücü 2-1

20. Hafta Beşiktaş 2-0

23.Hafta Fenerbahçe 2-1

24.Hafta Antalyaspor 4-0

29.Hafta Galatasaray 6-0

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