İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'un miniklerinden büyüklere moral
Spor

Kayserispor'un miniklerinden büyüklere moral

Hes Kablo Kayserispor alt yapı sporcuları, Kayseri'de şehrin önde gelenlerini arayarak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sohbet etti.

IHA25 Nisan 2020 Cumartesi 17:35 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 17:35
ABONE OL

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu Kamuran Arı, Kayserispor Alt yapı İdari Koordinatörü Abdullah Büber, Kayserispor Alt Yapı Sportif Sorumlusu Uğur Kulaksız’ın tertiplediği projede 2007, 2008, 2009 grubu sporcularından Ertuğrul Gazi, Batuhan Özhan, Erdem Arıkan, Haluk Alagöz, Efe Güçlü, Taylan Karapınar ’Büyüklerimizi Unutmadık Projesi’ gerçekleştirdi. Minik sporcular, Kayseri’de eğitim, mülki amir, medya camiasından önemli insanlar ile telefonda sohbet etti. Minik sporcular, telefonun diğer ucundaki insana önce kendisini tanıtıp sonrasında Covid19 salgınından ötürü hayatın yavaşladığı şu günlerde neler yaptığını sordu.

Kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra da sağlık, mutluluk dileyerek moral verdiler.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.