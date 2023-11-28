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Spor

Kayserispor'un önlenemez yükselişi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kaysersipor, Recep Uçar'ın gelişinin ardından yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Sabah28 Kasım 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
Kayserispor'un önlenemez yükselişi!
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Süper Lig'e krizlerle başlayan, hocası Çağdaş Atan istifa eden Kayserispor, buna rağmen flaş sonuçlara imza attı. Son olarak sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, iç sahada maç kaybetmedi.

Ligin namağlup 4 takımından biri olan Kayseri ekibi, evindeki 7 maçta da rakiplerini sevindirmedi. Recep Uçar'ın öğrencileri, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

BOA MORTE COŞTU

Ligde Lig'de geride kalan 13 maçta 23 puana ulaşan Kayserispor'da Boa Morte de gollerine devam ediyor. 30 yaşındaki Portekizli sağ açık, Adana Demir karşısında 73'te attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Tecrübeli futbolcu, son 2 maçta 2 gol kaydetti. Ligde Hatay, Kasımpaşa ve Adana Demir maçlarında gol sevinci yaşayan Boa Morte, sarı-kırmızılı formayla toplam 5 gole ulaştı. Boa Morte, sezon başında BAE ekibi Khor Fakkan'dan geldi

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